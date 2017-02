Gespräch: Deutsche Asset schärft bei Stimmrechten nach Die Deutsche Asset Management (Deutsche AM) wird in diesem Jahr bei der Stimmrechtsvertretung strenger bei den Themen Aufsichtsrat, Vergütung und Prüfer hingucken. Dies kündigte die Fondstochter der Deutschen Bank rund 700 Unternehmen, deren Aktionärsversammlungen sie in diesem Jahr besuchen will, per Brief an. Erstmals wurden dabei auch ausländische Firmen adressiert. Grundsätzlich bereitet sich der größte deutsche Publikumsfondsanbieter auch auf die bevorstehende EU-Richtlinie vor, die Investoren und Treuhänder zu mehr Engagement bewegen soll. Die Stimmrechtsausübung sieht Nicolas Huber, der Verantwortliche für Corporate Governance, allerdings nicht nur als Pflichtaufgabe an. „Hierbei geht es nicht nur um unsere treuhänderische Verantwortung, sondern auch darum, den Erfolg unserer Investments zu gewährleisten, da wir damit überprüfen können, ob das Unternehmen die Strategie weiterverfolgt, die uns zur Investmententscheidung veranlasst hat", sagt er im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Unter den Nägeln brennt Huber wie auch Vertretern anderer Fondsgesellschaften, dass die Infrastruktur der Stimmrechtsvertretung viel zu komplex, veraltetet und teils überteuert sei.