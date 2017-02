Vorschau (19:03) DIC Asset finanziert sich „best in class“ – Interview mit Vorstandschef Aydin Karaduman Das Frankfurter Gewerbeimmobilienunternehmen DIC Asset hat mit einer nahezu milliardenschweren Refinanzierung des Großteils des Bestandsportfolios die Finanzierungskosten gedrückt. „In Anbetracht der Tatsache, dass das Zinsumfeld langsam erste volatile Tendenzen zeigt, haben wir uns entschlossen, die Kredite vorzeitig zu refinanzieren", sagt Vorstandschef Aydin Karaduman im Interview der Börsen-Zeitung. Die Finanzierungskosten wurden um 170 Basispunkte gesenkt. „Im Wettbewerbsvergleich ist die DIC in Bezug auf die Kreditfinanzierung nun führend", sagt der CEO. Insgesamt lägen die Wettbewerber bei einem durchschnittlichen Finanzierungszinssatz von 2,0 bis 2,7 %. „Wir haben nun bankenseitig 1,7 % und sind in dieser Hinsicht sozusagen ,best in class‘". Auch wenn DIC infolge der Kosten der Refinanzierung 2016 netto rote Zahlen schreibt, bleibe die Dividende stabil. „Wir sehen uns ganz klar als Dividendentitel", sagt der CEO.

