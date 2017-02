Vorschau (19:04) Interview: Der Dax kann dieses Jahr bis auf 13000 Punkte steigen Die Finanzmärkte sind derzeit zwischen einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld und politischen Risiken auf beiden Seiten des Atlantiks hin- und hergerissen. Für Harald Preißler, Chief Investment Officer, Chefvolkswirt und Leiter Anlagemanagement der Bantleon Bank ist vor allem die neue US-Regierung eine Bedrohung, sagt er im Interview der Börsen-Zeitung. Zwar sei noch immer unklar, welche Ziele Donald Trump konkret verfolge und welche Wege er einschlagen werde, um seinen Slogan „America First" zu verwirklichen: ob Trump nur bluffe, um bessere Deals auszuhandeln, oder ob er bereit sei, bis zum Äußersten zu gehen. Doch Preißler ist überzeugt, dass sich die wirtschaftlichen Faktoren letztendlich durchsetzen werden, denn nichts werde so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 18.2.2016: Interview mit Harald Preißler, Chief Investment Officer, Chefvolkswirt und Leiter Anlagemanagement der Bantleon Bank, geführt von Christopher Kalbhenn auf Seite 13



Termine des Tages

Montag, 20.02.2017



Ergebnisse

Bertrandt: 1. Quartal

Covestro: Jahresergebnis



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Covestro (15 Uhr).

