Leitartikel zur Ölbranche: Diffuse postfossile Ära Auf den Vormarsch der erneuerbaren Energien reagieren die Ölkonzerne der westlichen Welt bestenfalls halbherzig. Sie sind im Grunde nicht bereit, den Weg von der Förderung und Verarbeitung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung durch Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft zu gehen – womit sie sich freilich auch auf den Wettbewerb mit den in diesem Geschäft weitaus erfahreneren Versorgern einließen. Die Engagements von Royal Dutch Shell, Total und BP sowie der beiden US-Branchengrößen ExxonMobil und Chevron – sei es in Form von Übernahmen, organischem Ausbau der bestehenden Erneuerbare-Energien-Sparten oder Investitionen in Forschung und Entwicklung – sind aber auch deshalb zurückhaltend, weil die Ölmanager nicht überzeugt von der Nachhaltigkeit dieses Trends sind. Denn so sehr Öl, Gas und Kohle auch öffentlich abgeschworen wird – kaum sinkt der Preis, zieht die Nachfrage wieder an und die Vehemenz, mit der erneuerbare Energien zuvor von Politik und Öffentlichkeit unterstützt wurden, schwächt sich zu sanfter Sympathie ab.