Kommentar: Damoklesschwert über Apple Mit 135,60 Dollar hat die Apple-Aktie am Freitagmorgen nur knapp 70 Cent unter ihrem am Mittwoch markierten Rekordhoch notiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden 12 Monate liegt nahe dem Fünfjahreshoch. Der Optimismus der Anleger für die Geschäftsaussichten von Apple könnte im zehnten Jahr seit der iPhone-Einführung kaum größer sein. Ist die Euphorie begründet?Finanzvorstand Luka Maestri hat auf einer von Goldman Sachs veranstalteten Technologiekonferenz in San Francisco diese Woche jedenfalls schon mal auf die Bremse getreten. Die von den Republikanern im Kongress vorgeschlagene Einfuhrsteuer („Border Adjustment Tax") in Höhe von 20 % gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der USA. Tatsächlich dürfte er damit in erster Linie Apple im Sinn gehabt haben. Der iPhone-Anbieter produziert praktisch alle Produkte außerhalb der Vereinigten Staaten. Und dies ist nicht in erster Linie mit den günstigeren Personalkosten in Ländern wie China begründet. „Der Zuliefererkette der Technologiebranche ist einfach nicht in den USA", erklärte Maestri. Selbst Apple, immerhin der weltgrößte Branchenvertreter, habe es nicht in der Hand, diesen Zustand zu ändern. Es ist kein Zufall, dass zahlreiche US-Firmen in den vergangenen Wochen US-Werksinvestitionen angekündigt haben, um US-Präsident Donald Trump zu gefallen, während in Cupertino betreten geschwiegen wurde.