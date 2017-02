Vorschau (19:00) Regelungsdichte für Versicherer nimmt zu – Spezialthema Recht & Kapitalmarkt Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 25. Januar nach Abschluss der Konsultationsphase das Rundschreiben zu den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen (MaGo) veröffentlicht. Die MaGo wird trotz der strittigen Frage nach deren Rechtsgrundlage die Verwaltungspraxis der BaFin in Bezug auf die Geschäftsorganisation bestimmen und die Versicherer damit unmittelbar betreffen. Zu dieser Thematik hatte die BaFin in der Vergangenheit bereits verschiedene thematisch isolierte Auslegungsentscheidungen erlassen. Diese Einzelveröffentlichungen sollen mittels der MaGo in einem einheitlichen Regelwerk zusammengefasst werden.

Termine des Tages

Montag, 20.02.2017



Ergebnisse

Bertrandt: 1. Quartal

Covestro: Jahresergebnis



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Covestro (15 Uhr).

