Bundesbank warnt vor Boom der Immobilienpreise Der Preisanstieg von Immobilien gewinnt in Deutschland weiter an Fahrt: Im vergangenen Jahr legten die Preise für Wohnobjekte in Städten um 8 % zu und damit so stark wie seit Beginn des Booms im Jahr 2010 nicht mehr, wie die Deutsche Bundesbank im Monatsbericht Februar berichtet. Auch verschiedene Preisindizes für den gesamtdeutschen Markt zeigen einen Höchstwert der Wachstumsrate an. „Der Anstieg war regional und über die verschiedenen Immobilienarten hinweg breit angelegt", schreibt die Behörde. In den Städten liegen die Preise rund 15 % bis 30 % über dem Niveau, das demografische und wirtschaftliche Kennziffern nahelegen. Für 2015 hatten die Experten noch eine Überbewertung von 10 % bis 20 % ausgemacht. Vor allem Eigentumswohnungen in Großstädten sind demnach teuer. Die niedrigen Zinsen können laut Bundesbank nur einen Teil des Anstieges erklären.