Vorschau (18:51) Martin Schulz will Arbeitnehmer stärken Besserer Kündigungsschutz, schärfere Mitbestimmung und eine stärkere Absicherung von Arbeitslosen – damit will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Agenda 2010 entschärfen und im Wahlkampf punkten. Schulz hat für die Bundestagswahl 2017 Kernpunkte seiner Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik skizziert. „Wir wollen Sicherheit und Verlässlichkeit für die Beschäftigten", sagte er bei einer SPD-Konferenz in Bielefeld. Deshalb werde die SPD die Möglichkeit der „sachgrundlosen Befristung" von Arbeitsverträgen abschaffen, kündigte Schulz an. Solche Verträge ohne Sachgrund können nach dem Beschäftigungsförderungsgesetz höchstens bis zu zwei Jahren abgeschlossen werden, dürfen – bei kürzerer Laufzeit – innerhalb der Frist höchstens dreimal verlängert werden und sind nur für echte neue Arbeitsverhältnisse zulässig.

