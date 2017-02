Vorschau (18:51) Kommentar zu T-Mobile: Die Königsmacher Langer Atem war vonnöten, aber endlich gewinnt T-Mobile US doch noch die Rolle, die ihr die Telekom schon immer zugedacht hatte. „Königsmacher", lautete das Ziel der Neupositionierung der US-Tochter, als der Bonner Konzern just die Scherben nach dem gescheiterten Verkauf an AT&T zusammenkehrte. Inzwischen hat T-Mobile US mit dem extrovertierten Selbstvermarkter John Legere an der Spitze eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie kommt deutlich an der Börse zum Ausdruck, wo T-Mobile US mittlerweile 50 Mrd. Dollar auf die Waage bringt, Sprint dagegen gerade 30 Mrd. Dollar.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 21.2.2016: Kommentar von Heidi Rohde auf Seite 1



