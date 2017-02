„Im Blickfeld“: Die Allianz hat ihren Geldspeicher gefüllt 218. Eigentlich hört die Zahl sich unspektakulär an. Doch sie ist ein Warnsignal an die Versicherungsbranche weltweit. Denn sie symbolisiert die Kapitalkraft und den Expansionswillen der Allianz. Die Ziffer steht für ihre Kapitalquote nach Solvency II. Vergleiche mit der Konkurrenz sind schwierig, weil die Berechnungsmethoden noch unterschiedlich sind – die Münchner betonen bei jeder Gelegenheit, keine stützenden Übergangsregelungen in Anspruch zu nehmen. Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte wählte daher während der Bilanzpressekonferenz einen einprägsamen Satz, um die Wucht der „218" zu veranschaulichen: „Wir sind noch nie so stark in der Bilanz gewesen wie heute."