Vorschau (18:55) Berlin reklamiert Hoheit in Frage des Börsensitzes Die CDU hat im Rahmen einer Veranstaltung zum Finanzplatz Frankfurt deutlich gemacht, dass nach der beabsichtigten Börsenfusion der Sitz der Holding angesichts des anstehenden Brexit in Kontinentaleuropa sein muss. Man setze darauf, dass der Beschluss des Holdingsitzes in London revidiert werde, wenn die übrigen Freigaben für den Zusammenschluss vorlägen, erklärte der als Staatsminister bei der Bundeskanzlerin im Brexit-Ausschuss des Kabinetts eingebundene Bundestagsabgeordnete Helge Braun. Die Frage nach dem Sitz könne „nicht allein auf Ebene der Unternehmen" gelöst werden. Damit reklamiert Berlin eine Hoheit im Rahmen der Abstimmung in der EU bei der Austarierung finanzpolitischer Fragen. Im Schulterschluss mit Frankreich steuert die Bundesrepublik dabei auf eine Aufteilung des Euro-Clearing nach Frankfurt und Paris zu, sollte dieses auf Geheiß der Europäischen Zentralbank nicht mehr in London stattfinden können. In Finanzkreisen ist zu hören, dass die politische Willensbildung in diese Richtung läuft. Die London Stock Exchange ist bereit, ihre Tochter Clearnet an Euronext zu verkaufen, was Paris zum Clearing-Standort macht.

