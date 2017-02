Accenture baut Internetagenturgeschäft aus Große Beratungsunternehmen schielen immer stärker auf das Agenturgeschäft. Nachdem zuletzt McKinsey, Deloitte Digital und IBM mit Zukäufen auf sich aufmerksam gemacht haben, sorgt nun Accenture erneut für einen Deal. Das Beratungshaus übernimmt mit der seit 1999 börsennotierten SinnerSchrader einen bekannten deutschen Digitaldienstleister. Rund 104 Mill. Euro werden dafür fällig. Ziel sei die gemeinsame Entwicklung von Lösungen für digitale Transformation aus der Kombination von Beratung, Design und Technologie. Offeriert werden 9 Euro je Aktie, was einer Prämie von 31 % auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs zum Handelsschluss am vorigen Freitag entspricht. Der Kurs legte am Montag um 14,5 % auf 9,10 Euro zu. Die Aktie hatte im Dotcom-Hype um die Jahrhundertwende ein Hoch um die 90 Euro erreicht, schmierte dann aber ab.