Neue Impulse für China-Aktien Bei China-Investoren macht sich gute Stimmung breit. Einer bereits laufenden Rally in Hongkong folgen nun auch die Börsen des Festlandes. Als Hoffnungswert gelten erste Investments staatlicher Pensionsfonds in Aktien. Auch sorgen neue Regulierungsschritte, nämlich eine Rücknahme von Beschränkungen im Index-Futures-Handel sowie eine Begrenzung von Kapitalaufnahmen via Privatplatzierung, für eine Liquiditätsverbesserung und Entlastung des Sekundärmarkthandels.