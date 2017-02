Vorschau (18:30) Kommentar: HSBC weist Milliardenverlust aus Brexit, Le Pen, Trump & Co. müssen wohl noch oft herhalten, um zu erklären, warum schlechte Geschäftsergebnisse immer noch ganz gut sind. 2017 wird als das Jahr der faulen Ausreden in die Geschichte eingehen. Weltenlenker wie Douglas Flint, Chairman von HSBC, sprechen bedeutungsschwanger und doch nebulös von wesentlichen und weitgehend unerwarteten wirtschaftlichen und politischen Ereignissen, die Veränderungen der etablierten geopolitischen und wirtschaftlichen Beziehungen erahnen lassen. Vor diesem Hintergrund sei die Performance ihrer Firma irgendwie und sowieso doch ganz zufriedenstellend gewesen. Sie war es im Falle der britischen Großbank, die für das Schlussquartal einen Milliardenverlust ausgewiesen hat, ganz und gar nicht. Denn das am wenigsten beachtete Großereignis des vergangenen Jahres war der Beginn einer nahezu synchronen Konjunkturerholung in fast allen Weltregionen. Davon hätte das Geschäft der Bank eigentlich profitieren müssen, insbesondere von der unerwartet robusten wirtschaftlichen Verfassung der Volksrepublik China. Rückläufiges Geschäft in allen Segmenten, steigende Kosten und ein stagnierendes Vorsteuerergebnis nach Herausrechnung zahlreicher Belastungsfaktoren sind da einfach nicht gut genug. Der sich schon lange hinziehende Umbau der Bank ist immer noch nicht abgeschlossen. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr vermochte nicht zu begeistern. Die Ankündigung, für weitere 1 Mrd. Dollar Aktien zurückzukaufen, dürfte nicht ausreichen, um den Unmut der Anleger zu besänftigen.

Termine des Tages

Mittwoch, 22.02.2017



Ergebnisse

Airbus: Jahresergebnis

Bayer: Jahresergebnis

Fresenius SE: Jahresergebnis

Fresenius Medical Care: Jahresergebnis

HP: 1. Quartal

HSBC Deutschland: Jahresergebnis

Iberdrola: Jahresergebnis

Lloyds Banking Group: Jahresergebnis

Ströer: Jahresergebnis

Telefónica Deutschland: Jahresergebnis

Tesla Motors: Jahresergebnis

Stadtsparkasse München: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Deutsche Beteiligungs AG



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Bayer (14 Uhr).

