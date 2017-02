Vorschau (18:28) BGH-Urteil: Bausparkassen dürfen Altverträge kündigen Die Kündigung hochverzinster Bausparverträge, die seit mehr als zehn Jahren zuteilungsreif sind, ist laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Dienstag zulässig. Das Gericht gab in zwei Fällen der Bausparkasse Wüstenrot Recht, die den Kunden gekündigt hatte und daraufhin verklagt worden war. Aktien des W&W-Konzerns, zu dem Wüstenrot gehört, legten nach der Urteilsverkündung um bis zu 4 % zu. „Bausparverträge sind in der Regel zehn Jahre nach Zuteilung kündbar", sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger. Einen Bausparvertrag über diesen Zeitraum hinweg als Sparanlage laufen zu lassen, widerspreche dem Zweck des Bausparens, so der Richter. Die Bausparkassen haben seit 2015 nach Branchenschätzungen rund 250.000 Altverträge gekündigt, die noch nicht vollständig bespart waren. Die teilweise deutlich über 4 % liegenden Zinsen belasten die Häuser, weil viele Bausparer ihr Darlehen nicht abrufen und sich im Niedrigzinsumfeld anderweitig Baukredite zu günstigen Konditionen sichern.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.2.2017: Berichterstattung von Isabel Gomez auf den Seiten 1 und 3

sowie Kommentar von Isabel Gomez auf Seite 3

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26039&titel=BGH-Urteil:-Bausparkassen-duerfen-Altvertraege-kuendigen







Termine des Tages

Mittwoch, 22.02.2017



Ergebnisse

Airbus: Jahresergebnis

Bayer: Jahresergebnis

Fresenius SE: Jahresergebnis

Fresenius Medical Care: Jahresergebnis

HP: 1. Quartal

HSBC Deutschland: Jahresergebnis

Iberdrola: Jahresergebnis

Lloyds Banking Group: Jahresergebnis

Ströer: Jahresergebnis

Telefónica Deutschland: Jahresergebnis

Tesla Motors: Jahresergebnis

Stadtsparkasse München: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Deutsche Beteiligungs AG



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Bayer (14 Uhr).

Auffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung des Conference Call von(14 Uhr).





Anlagemagazin