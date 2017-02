Vorschau (18:28) Kommentar zur Fondsbranche: Nicht ganz auf Kurs Binnen zwölf Jahren hat sich das von den deutschen Assetmanagern verwaltete Vermögen auf 2,8 Bill. Euro mehr als verdoppelt. Doch trotz dieses neuerlichen Rekordes: So ganz „auf Kurs" geblieben, wie der Fondsverband BVI insinuiert, ist die Branche nicht. Der Einbruch des Neugeschäfts mit Publikumsfonds um 91 % auf bescheidene 6,5 Mrd. Euro ist – auch wenn 2015 hier ein Ausreißer war – eine herbe Enttäuschung. Was läuft da schief? Sicher: Wachstumssorgen mit Blick auf China, der Brexit, Trump, Italien – dieser Cocktail ist geeignet, Anlegern auf den Magen zu schlagen. Aber das reicht als Erklärung nicht aus, zumal wenn die Börsen jeden tatsächlichen oder vermeintlichen Schock abschütteln, als wäre nichts gewesen. Vermutlich muss die Verbesserung der Finanzbildung, die der BVI und Bankenverbände seit Jahr und Tag fordern und über ein Schulfach „Wirtschaft" erreichen wollen, zuerst bei den Beratern in Banken und Sparkassen ansetzen. Sogar BVI-Präsident Tobias Pross macht kein Hehl daraus, dass es bei der Beratung respektive im Vertrieb gewisse Defizite gibt. Wie sollen dann erst die Kunden verstehen, wie sie „richtig" anlegen?

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.2.2017: Kommentar von Bernd Wittkowski auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Silke Stoltenberg und Jan Schrader auf Seite 1 und im Schwerpunkt „Die Fondsbranche zieht Bilanz“ auf Seite 2

Termine des Tages

Mittwoch, 22.02.2017



Ergebnisse

Airbus: Jahresergebnis

Bayer: Jahresergebnis

Fresenius SE: Jahresergebnis

Fresenius Medical Care: Jahresergebnis

HP: 1. Quartal

HSBC Deutschland: Jahresergebnis

Iberdrola: Jahresergebnis

Lloyds Banking Group: Jahresergebnis

Ströer: Jahresergebnis

Telefónica Deutschland: Jahresergebnis

Tesla Motors: Jahresergebnis

Stadtsparkasse München: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Deutsche Beteiligungs AG



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Bayer (14 Uhr).

