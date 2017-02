Vorschau (18:28) Leitartikel zur Mobilfunkbranche: Wachablösung Nicht jeder ist ein visionärer Unternehmer und Investor wie Marc Andreessen, der schon vor Jahren die disruptiven Wirkungen der Digitalisierung auf die Geschäftsmodelle zahlloser Branchen voraussagte. Inzwischen lehrt der Siegeszug von Amazon, Google, Skype oder auch Netflix und Spotify mehr als anschaulich „why software eats the world", wie Andreessen 2011 prophezeite. Auf der weltgrößten Mobilfunkmesse in Barcelona, die in der letzten Februarwoche ihre Pforten öffnet, können Teilnehmer und Publikum in diesem Jahr Zeugen einer sich anbahnenden gigantischen Wachablösung werden, bei der – wie zuvor im Buchhandel, TV-, Werbe- oder Musikgeschäft – die langjährigen Protagonisten den Spitzenplatz in ihrer Branche einbüßen und um ihre Zukunft kämpfen müssen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.2.2017: Leitartikel von Heidi Rohde auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26041&titel=Leitartikel-zur-Mobilfunkbranche:-Wachabloesung







Termine des Tages

Mittwoch, 22.02.2017



Ergebnisse

Airbus: Jahresergebnis

Bayer: Jahresergebnis

Fresenius SE: Jahresergebnis

Fresenius Medical Care: Jahresergebnis

HP: 1. Quartal

HSBC Deutschland: Jahresergebnis

Iberdrola: Jahresergebnis

Lloyds Banking Group: Jahresergebnis

Ströer: Jahresergebnis

Telefónica Deutschland: Jahresergebnis

Tesla Motors: Jahresergebnis

Stadtsparkasse München: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Deutsche Beteiligungs AG



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Bayer (14 Uhr).

Auffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung des Conference Call von(14 Uhr).





Anlagemagazin