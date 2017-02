Vorschau (18:28) Analyse „Im Blickfeld“: Der Sieg, der keine Gewinner kennt Der Ausschüttungsstreit zwischen der Stadtsparkasse Düsseldorf und ihrem Träger, der Stadt Düsseldorf, kann endgültig zu den Akten gelegt werden. Am Dienstag zog die Sparkasse die Anfechtungsklage gegen den im Herbst ergangenen Bescheid des Landesfinanzministeriums als zuständiger Aufsicht über die in Nordrhein-Westfalen ansässigen Sparkassen zurück. Vorgesehen ist, dass die Sparkasse dem Verwaltungsrat künftig über 5 % des Plangewinns vor Steuern und Rücklagendotierung die Verwendungsbefugnis lässt. Sofern der Planwert unterschritten wird, kann der gezeigte Überschuss geringer ausfallen. Bei Planüberschreitung soll mindestens die Hälfte des über dem Soll liegenden Betrags in den Stadtsäckel fließen. Zugleich, und das ist der entscheidende Punkt, sind in dem Verwaltungsratsbeschluss auch die Verantwortlichkeiten des Vorstands schwarz auf weiß niedergelegt. Festgeschrieben ist, dass es in die alleinige Zuständigkeit des Vorstands fällt, den Jahresabschluss aufzustellen und der Vorstand die Dotierung der Reserven „nach eigenem Ermessen" vornimmt. Genau darum war es in dem seit zwei Jahren währenden Streit gegangen. Letzten Endes ist das Ergebnis keines, mit dem sich die Sparkassen und ihre Verbände zufrieden geben dürften. Wichtiger scheint den Betroffenen jedoch, das Thema, das nach dem Geschmack zahlreicher Sparkassenvorstände und -funktionäre ohnehin schon zu viel Raum in der öffentliche Debatte eingenommen hat, endlich vom Tisch zu haben. Dabei ist allen klar, dass § 340g HGB „die Manipulation des ausschüttungsfähigen Gewinns ermöglicht", wie ein Sparkassenvorstand unumwunden einräumt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.2.2017: Analyse „Im Blickfeld“ von Annette Becker auf Seite 6



Termine des Tages

Mittwoch, 22.02.2017



Ergebnisse

Airbus: Jahresergebnis

Bayer: Jahresergebnis

Fresenius SE: Jahresergebnis

Fresenius Medical Care: Jahresergebnis

HP: 1. Quartal

HSBC Deutschland: Jahresergebnis

Iberdrola: Jahresergebnis

Lloyds Banking Group: Jahresergebnis

Ströer: Jahresergebnis

Telefónica Deutschland: Jahresergebnis

Tesla Motors: Jahresergebnis

Stadtsparkasse München: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Deutsche Beteiligungs AG



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Bayer (14 Uhr).

