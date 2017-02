Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.2.2017: Bericht von Michael Flämig auf Seite 7 Die Siemens-Aktie toppt ihren Höchstwert: Am Dienstag stieg das Wertpapier um 2,9 % und beendete den Xetra-Handel bei einem Stand von 125,00 Euro – eine Landung über dem bisherigen Höchststand am 2. März 2000. Damals waren, bereinigt um die spätere Osram-Abspaltung, 123,72 Euro für einen Anteilsschein gezahlt worden. Das bisherige Hoch im Xetra-Handelsverlauf von gut 126 Euro am 3. März 2000 allerdings hat noch Bestand. In den vergangenen Wochen hatte sich die Siemens-Aktie mehrfach an den bisherigen Rekord herangetastet – um sich wieder zu entfernen. Am Tag der Hauptversammlung und der Prognoseerhöhung war die Marke mit 122,80 Euro in Griffweite, aber schon am darauffolgenden 2. Februar verlor das Papier aufgrund des Dividendenabschlags (3,60 Euro je Aktie) wieder an Terrain. Rekorde an der Börse sind eine schöne Sache, insbesondere für schon seit langem investierte Aktionäre. Aber eine richtige Leistung des Managements steckt nur dann dahinter, wenn der Höhenflug nicht ausschließlich externe Treiber hat. Sicherlich: Ohne die lockere Geldpolitik und die Euphorie nach der US-Wahl hätten die Münchner nicht das aktuelle Bewertungsniveau erreicht. Aber sie haben darüber hinaus eigenen Schwung entwickelt in einem Investitionsgütermarkt, der durch Stagnation gekennzeichnet ist.