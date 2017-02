Vorschau (18:28) Warum die Dividende später kommt Die Dividenden-Hochsaison ist angebrochen, und bei Siemens, Infineon und Thyssenkrupp, die bereits eine Ausschüttung vorgenommen haben, zeigte der Blick ins Depot Überraschendes: Es dauert länger, bis die Dividende auf dem Konto gutgeschrieben wird. Dividenden werden nicht mehr am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt, sondern erst am dritten. So hat Siemens die Hauptversammlung am 1. Februar durchgeführt, aber die Dividende wurde den Aktionären erst am 6. Februar überwiesen. Wie das? Seit Anfang des Jahres gibt es auch im deutschen Markt den „Record Date". In anderen Ländern ist dieser so genannte Bestandsstichtag schon länger gebräuchlich, vielen Investoren hierzulande aber kaum bekannt. Wer mit Dividenden und Kapitalmaßnahmen zu tun hat, muss sich mit einem neuen Standard anfreunden.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.2.2017: Bericht von Dietegen Müller auf Seite 13



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26044&titel=Warum-die-Dividende-spaeter-kommt







Termine des Tages

Mittwoch, 22.02.2017



Ergebnisse

Airbus: Jahresergebnis

Bayer: Jahresergebnis

Fresenius SE: Jahresergebnis

Fresenius Medical Care: Jahresergebnis

HP: 1. Quartal

HSBC Deutschland: Jahresergebnis

Iberdrola: Jahresergebnis

Lloyds Banking Group: Jahresergebnis

Ströer: Jahresergebnis

Telefónica Deutschland: Jahresergebnis

Tesla Motors: Jahresergebnis

Stadtsparkasse München: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Deutsche Beteiligungs AG



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Bayer (14 Uhr).

Auffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung des Conference Call von(14 Uhr).





Anlagemagazin