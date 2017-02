Vorschau (18:28) Transparenzregister gibt weitgehend Einblick Die Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigen von Unternehmen werden künftig in einem elektronischen Register transparent gemacht. Einsicht in die Datensammlung erhalten Behörden, Verpflichtete nach den Geldwäschevorschriften und Personen mit berechtigtem Interesse – wie Journalisten und Nichtregierungsorganisationen. Darauf einigten sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nach mehreren Anläufen in Berlin. Das „Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen" kann damit am Mittwoch das Bundeskabinett passieren. Streitpunkt war die Frage, ob das Register öffentlich sein soll. Maas hatte sich infolge des Bekanntwerdens der Panama-Papers mit zahlreichen Briefkastenfirmen, die die wahren Eigentümer verschleiern, für ein öffentliches Register eingesetzt. Dagegen sprechen datenschutzrechtliche Gründe.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.2.2017: Bericht von Angela Wefers auf Seite 5



Termine des Tages

Mittwoch, 22.02.2017



Ergebnisse

Airbus: Jahresergebnis

Bayer: Jahresergebnis

Fresenius SE: Jahresergebnis

Fresenius Medical Care: Jahresergebnis

HP: 1. Quartal

HSBC Deutschland: Jahresergebnis

Iberdrola: Jahresergebnis

Lloyds Banking Group: Jahresergebnis

Ströer: Jahresergebnis

Telefónica Deutschland: Jahresergebnis

Tesla Motors: Jahresergebnis

Stadtsparkasse München: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Deutsche Beteiligungs AG



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Bayer (14 Uhr).

