Kommentar zum Dax: Im Blindflug Nach nur einem Abpraller am Vortag hat der Dax am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Mai 2015 wieder die Schwelle von 12.000 Zählern erreicht. Der Index, der sich zuvor relativ zögerlich verhalten hatte, scheint nun einen Gang höherzuschalten, so dass das Rekordhoch von knapp 12.400 durchaus recht bald fallen könnte. Vieles trägt zu der Rally bei. Neben dem anhaltenden Mangel an Anlagealternativen zeigen die Konjunkturindikationen derzeit weltweit nach oben, was der die Erwartungen übertreffende Ifo-Index am Mittwoch bestätigte. Damit hat sich auch die lange enttäuschende Entwicklung der Unternehmensergebnisse und Gewinnprognosen verbessert, was den Dax-Investoren in Form reihenweise angehobener Dividenden zugutekommt.