Leitartikel: China first, America second Alles redet derzeit vom deutschen Autobauer Adam Opel und dessen ungewisser Zukunft. Das ist für hiesige Politiker jedweder Couleur vor dem Hintergrund wegweisender Wahlen in diesem Jahr verständlich, es geht ja schon im Vorwahlkampf um jede Stimme. Und natürlich möchte auch der bei Opel Beschäftigte wissen, wohin die Reise geht. Ähnlich gespannt sind auch Lieferanten des Autobauers und Kunden, ob die bisherige Tochter von General Motors (GM) tatsächlich nach Frankreich zu PSA Peugeot Citroën umparkt. Merkwürdig mutet nur an, dass zur Perspektive für den einstigen Weltmarktführer GM bislang so wenig zu erfahren ist. Denn das muss man sich erst einmal klar machen: Die langjährige Nummer 1 im weltweiten Pkw-Geschäft dreht ihre eigene Globalisierung zurück und zeigt nur noch in den beiden größten Absatzmärkten so richtig Flagge – in China und am Heimatmarkt USA. Und um in den simplen Sprachbildern des US-Präsidenten Donald Trump zu bleiben: Nach den verkauften Stückzahlen gilt für GM China first, America second!