Vorschau (18:50) SPD geht gegen Gehaltsexzesse bei Vorständen vor Über Vorstandsvergütungen in Aktiengesellschaften soll künftig verbindlich die Hauptversammlung entscheiden und auch ein Limit für Bezüge eines Vorstands zum durchschnittlichen Arbeitnehmerlohn festlegen. Zudem soll das Steuerrecht überhöhte Vorstandsvergütungen bremsen. Dies sieht ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion im Bundestag vor. „Maß und Mitte müssen auch in den Vorstandsetagen wieder Einzug halten", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann vor der Presse in Berlin. „Wir wollen mehr Transparenz." Deshalb nimmt die SPD die Hauptversammlung in die Pflicht. Bislang beschließt nach Aktienrecht der Aufsichtsrat. Die Aktionäre können zwar heute schon über die Vergütung abstimmen, dies ist allerdings weder verbindlich noch obligatorisch.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 23.2.2016: Berichterstattung von Angela Wefers auf den Seiten 1 und 6

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Angela Wefers auf Seite 8

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26049&titel=SPD-geht-gegen-Gehaltsexzesse-bei-Vorstaenden-vor







Termine des Tages

Donnerstag, 23.02.2017



Ergebnisse

Aareal Bank: Jahresergebnis

Adva: Jahr

Aixtron: Jahr

Axa: Jahresergebnis

Barclays: Jahresergebnis

BAT: Jahr

Dialog Semiconductor: Jahr

DIC Asset: Jahr

Dürr: Jahr

Gamesa: Jahr

Gerry Weber: Jahr

Glencore: Jahr

Hamburger Sparkasse: Jahresergebnis

Henkel: Jahr

MLP: Jahresergebnis

MTU: Jahr

Orange: Jahr

ProSiebenSat.1: Jahr

PSA Peugeot Citroën: Jahr

Repsol: Jahr

Saint-Gobain: Jahr

Sartorius: Jahr

Swiss Re: Jahresergebnis

TAG Immobilien: Jahr

Telefónica: Jahr

Vivendi: Jahr

Xing: Jahr



Presse- und Analystenkonferenzen

Union Investment: Jahres-PK



Hauptversammlungen

Bertrandt

Stöhr







Anlagemagazin