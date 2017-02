Vorschau (18:50) BaFin formuliert härtere Bußgeldregeln Die deutsche Finanzaufsicht droht Unternehmen mit hohen Bußgeldern im Falle von Verstößen gegen das Wertpapierrecht: Im Extremfall kann die BaFin milliardenschwere Zahlungen verhängen, sofern eine Gesellschaft gegen wesentliche Pflichten des Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verstößt, teilte die Behörde am Mittwoch mit. „Gerade bei Konzernen mit einem hohen Umsatz und einer starken Marktkapitalisierung werden wir bei schwerwiegenden Verstößen in Zukunft deutlich höhere Bußgelder sehen", erklärte Exekutivdirektorin Elisabeth Roegele. Die neuen Leitlinien konkretisieren bestehende gesetzlichen Vorschriften, nach der die Behörde Bußgelder erhebt.

