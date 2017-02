Kommentar zu Airbus: Enders’ Irrtum „Irren ist menschlich", lautet eine weit verbreitete Redewendung. Das gilt auch für Topmanager wie Tom Enders. Unter dem Eindruck erster Nachbesserungen in den Vertragsgestaltungen mit den Abnehmerstaaten und des Fertigungshochlaufs hatte sich der Airbus-Chef vor zwei Jahren zu der Aussage hinreißen lassen, dass beim A400-Programm wohl keine nennenswerten Zusatzkosten mehr anfallen dürften (vgl. BZ vom 28.2.2015). Doch die seinerzeit zur Bilanzvorlage des europäischen Luftfahrtkonzerns als Hoffnung geäußerte Prognose erwies sich im Nachhinein als falsch. Im Februar 2015 beliefen sich die Mehraufwendungen für den verlustträchtigen Militärtransportflieger auf 4,5 Mrd. Euro, nach heutigem Stand sind die Belastungen auf rund 7 Mrd. Euro gewachsen. Folgekosten nach einem tragischen Absturz eines Modells im Frühjahr 2015 am Produktionsstandort Sevilla, technische Mängel bei den Turboproppropellern und nun weitere Rückstellungen auf Basis einer Neubewertung des Programms setzen Airbus abermals zu. Und ein Ende des Dramas mit dem längst in der Öffentlichkeit als Pannenflieger verspotteten A400M ist nicht absehbar.