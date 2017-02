Vorschau (18:50) Hedgefonds müssen draußen bleiben Die Hedgefonds Perry Capital und Fairholme Funds, die große Anteile an den beiden US-Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac halten, müssen dem Fiskus auch weiterhin den Vortritt bei der Dividende lassen. Das hat ein Berufungsgericht in Washington D.C. entschieden, nachdem die Investoren bereits 2014 mit ihrer Klage gegen die US-Regierung abgeblitzt waren. Die Aktien von Fannie und Freddie, die seit dem Regierungswechsel im November kräftig zugelegt haben, rutschten in New York in den Keller. Fannie Mae verloren 35 %, während Freddie Mac sogar um 38 % zusammenschnurrten. Auch die Vorzugssaktien von Freddie notierten nach der Urteilsverkündung mehr als 30 % im Minus.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 23.2.2016: Bericht von Stefan Paravicini auf Seite 5



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26053&titel=Hedgefonds-muessen-draussen-bleiben







Termine des Tages

Donnerstag, 23.02.2017



Ergebnisse

Aareal Bank: Jahresergebnis

Adva: Jahr

Aixtron: Jahr

Axa: Jahresergebnis

Barclays: Jahresergebnis

BAT: Jahr

Dialog Semiconductor: Jahr

DIC Asset: Jahr

Dürr: Jahr

Gamesa: Jahr

Gerry Weber: Jahr

Glencore: Jahr

Hamburger Sparkasse: Jahresergebnis

Henkel: Jahr

MLP: Jahresergebnis

MTU: Jahr

Orange: Jahr

ProSiebenSat.1: Jahr

PSA Peugeot Citroën: Jahr

Repsol: Jahr

Saint-Gobain: Jahr

Sartorius: Jahr

Swiss Re: Jahresergebnis

TAG Immobilien: Jahr

Telefónica: Jahr

Vivendi: Jahr

Xing: Jahr



Presse- und Analystenkonferenzen

Union Investment: Jahres-PK



Hauptversammlungen

Bertrandt

Stöhr







Anlagemagazin