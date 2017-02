Kommentar zur Bundesbank: Die Kosten der Geldpolitik Im EZB-Rat nimmt die Bundesbank nur eine Minderheitenposition ein in ihrem Drang, die ultralockere Geldpolitik schneller zurückzufahren angesichts sich wieder regender Teuerung und einer vergleichsweise stabilen konjunkturellen Erholung im Euroraum. Die Mehrheit in der EZB und in den Euro-Hauptstädten hat sich indes längst an die neuen geldpolitischen Verhältnisse gewöhnt. Zumal das Anleihekaufprogramm und die Nullzinspolitik auch ihre Vorteile haben: Investitionen rechnen sich wieder, die Schuldenlasten werden erträglicher, was neue finanzielle Spielräume eröffnet. Obendrein machen die Finanzmärkte bei der Ausgabe von Staatsanleihen keine Probleme mehr, weil die Notenbanken alles wegkaufen. Das verhindert vorerst eine neue Euro-Krise. Die beste aller Welten also! Warum diesen Zustand durch eine Zinswende vorzeitig beenden?