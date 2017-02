Vorschau (19:07) PSA-Chef will Opel als deutsche Marke betreiben Der französische Autobauer PSA Peugeot Citroën hat seinen Nettogewinn 2016 knapp verdoppelt. Der Turnaround, der der umworbenen GM-Tochter Opel seit Jahren misslingt, ist PSA nachhaltig gelungen. Ob und wann die Gespräche mit General Motors erfolgreich abgeschlossen werden könnten, sei noch nicht sicher, betonte Konzernchef Carlos Tavares. Die Übernahme sei aber eine gute Chance, „einen europäischen Champion zu schaffen". Zudem hätte PSA gerne eine deutsche Marke im Portfolio. „In einigen Märkten schätzen Kunden französische Automarken nicht so sehr, dafür aber deutsche", gab Tavares zu. „Wir wollen, dass Opel eine deutsche Marke bleibt, ein deutsches Unternehmen mit deutschen Ingenieuren." Nur so ergebe eine Übernahme des Rüsselsheimer Autobauers Sinn. „Das Beste wäre ein deutsches Führungsteam für Opel." PSA könne diesem dann „Tipps für einen erfolgreichen Turnaround geben", meint Tavares. „Opel weist eine Menge Gemeinsamkeiten zu dem auf, mit dem wir vor vier Jahren bei PSA konfrontiert waren." Sei Opel erst einmal wieder auf der Gewinnspur, spreche nichts gegen Exporte in Länder außerhalb Europas, vielleicht sogar nach Nordamerika.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 24.2.2016: Berichterstattung von Gesche Wüpper auf den Seiten 1 und 9



