Vorschau (19:07) Leitartikel zu Siemens: Multiple Identität Die Siemens-Aktie hat in dieser Woche den höchsten Stand in der Konzerngeschichte erreicht. Eigentlich ein Grund zu feiern. Sogar etwas Selbstbeweihräucherung wäre aus diesem Anlass tolerierbar gewesen. Doch das verbreitete Knallen von Champagnerkorken wird aus der Siemens-Zentrale nicht überliefert. Stattdessen sind andere Töne zu hören. Vorstandschef Joe Kaeser platzierte auf einer Roadshow und in einem Zeitungsinterview einen Weckruf der besonderen Art: Der Tanker Siemens soll zu einem koordinierten Flottenverband werden. Dezentralisierung lautet die Devise. Diese neue Marschrichtung entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schließlich wurde der Stammsitz am Wittelsbacher Platz als Symbol für die Bedeutung der Konzernzentrale erst vor acht Monaten eingeweiht. Noch zum Jahresende zelebrierte das Unternehmen sein Zusammengehörigkeitsgefühl, als der 200. Geburtstag des Gründers Werner von Siemens aufwendig gefeiert wurde. Mehr noch: Kaeser hatte sein Amt mit dem Anspruch angetreten, auch durch einen „integrierten Marktauftritt" die Synergien zu heben. Es folgte die Zentralisierung zahlreicher Funktionen. Dagegen ist eine Holdingstruktur weder zwingend auf einen Prachtbau in München noch auf das Identifizieren zusätzlicher Synergien ausgelegt. Eigenständigkeit statt Gemeinsamkeit wäre dann das Leitmotiv. Was bringt der Ruf nach mehr Dezentralität?

