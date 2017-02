Vorschau (19:07) Neuausrichtung nutzt Barclays Die Neuaufstellung als Transatlantikbank hat sich für Barclays ausgezahlt. Die Rivalin der Deutschen Bank hat ihr Vorsteuerergebnis im Jahr 2016 nahezu verdreifacht – auf 3,23 (i. V. 1,15) Mrd. Pfund. Gute Geschäfte im Investment Banking, geringere Aufwendungen für die Skandale der Vergangenheit und positive Währungseffekte trugen dazu bei. Barclays kündigte an, ihre Abwicklungssparte Non-Core per Ende Juni zu schließen – sechs Monate früher als geplant. Wie Chief Executive Jes Staley bei Bekanntgabe der Geschäftszahlen des vergangenen Jahres sagte, ist die Restrukturierung der Bank dann abgeschlossen. Non-Core werde nicht mehr separat ausgewiesen. Im selbst definierten Kerngeschäft kam Barclays 2016 auf eine Eigenkapitalrendite von 8,4 (4,8) %. Der Ausstieg aus dem Afrikageschäft wird mit Kosten von rund 900 Mill. Pfund zu Buche schlagen. Barclays hatte im März vergangenen Jahres angekündigt, ihre Mehrheitsbeteiligung an der Barclays Africa Group im Laufe von zwei bis drei Jahren zu veräußern.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 24.2.2016



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26058&titel=Neuausrichtung-nutzt-Barclays



