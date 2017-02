Gespräch mit CEO Ralf Teckentrup: Condor soll zurück in die Gewinnzone Nach einem schwierigen Jahr 2016 fliegt die Ferienfluggesellschaft Condor, die zum Reisekonzern Thomas Cook gehört, im laufenden Geschäftsjahr auf Restrukturierungskurs. Ziel ist es, zur alten Profitabilität zurückzukehren, nachdem das Unternehmen im vergangenen Turnus in der Verlustzone gelandet war. Für die Reisebranche war 2016 ein Desaster. Vor allem das abreißende Geschäft in Richtung Türkei machte vielen Akteuren zu schaffen. Zwar wurden Urlauber zu Destinationen in Griechenland oder Spanien umgelenkt, doch konnten die Rückgänge in Richtung Türkei, aber auch nach Ägypten oder Tunesien nicht komplett ausgeglichen werden. Deshalb hatte sich schon im vergangenen Sommer abgezeichnet, dass diese Entwicklung auch Condor ein schwieriges Jahr bescheren würde. Allerdings hatte Condor-Chef Ralf Teckentrup damals schon beteuert, die Delle 2017 ausbügeln zu können: „Das kann ich im nächsten Jahr reparieren", hatte er im Juni im Gespräch der Börsen-Zeitung gesagt (vgl. BZ vom 28.6.2016). Und mit diesen Reparaturarbeiten ist das Unternehmen nun beschäftigt.