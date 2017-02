Vorschau (19:07) Henkel nimmt Rekorde ins Visier Der Konsumgüterhersteller Henkel eilt von Rekord zu Rekord. Daran sollen die Aktionäre mit einer um 10 % erhöhten Dividende beteiligt werden. Die Aktie gab am Donnerstag dennoch nach. Henkel hat 2016 mit Bestmarken in allen wichtigen Kenngrößen abgeschlossen und auch im neuen Geschäftsjahr will der Konsumgüterriese auf Rekordkurs bleiben. Konkret planen die Düsseldorfer den Umsatz organisch um 2 bis 4 % auszubauen, die Umsatzrendite bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll auf mehr als 17 % zulegen, wie Vorstandschef Hans van Bylen bei der Vorlage des Geschäftsberichts sagte. Im abgelaufenen Turnus landete die bereinigte Ebit-Marge bei 16,9 %, ein Zuwachs um 70 Basispunkte.

