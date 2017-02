Vorschau (19:07) Haspa will Filialgeschäft beleben Rund 30 Mill. Euro investiert die Hamburger Sparkasse (Haspa), um ihre gut 140 Filialen innerhalb von drei Jahren nach einem neuen Konzept umzubauen. Vorbild für die „Filiale 4.0", deren Prototyp in den vergangenen Monaten in einer angemieteten Halle vor den Toren der Hansestadt entwickelt wurde, ist die amerikanische Umpqua Bank. Wie Vorstandssprecher Harald Vogelsang bei der diesjährigen Bilanzpressekonferenz mitteilte, sollen im Verlauf dieses Jahres „vier Pilotfilialen live gehen". Mit dem neuen Filialdesign reagiert die größte deutsche Sparkasse auf die neuen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und den Kundenschwund an den Standorten. „Unsere Filialen werden zum lokalen Treffpunkt, an dem sich Nachbarn austauschen und vernetzen können."

