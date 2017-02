Vorschau (19:07) Finanzmarktkalender

Die Deutsche Telekom hat in der operativen Performance ihrer US-Tochter eine sichere Bank, die Telekom-Chef Timotheus Höttges große Freude bereitet. T-Mobile US, die bereits die Zahlen für 2016 veröffentlicht hat, hat für das vierte Quartal erneut kräftige Kundenzuwächse berichtet und so auch Umsatz und Gewinn gesteigert. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz um nahezu ein Viertel auf 10,2 Mrd. Dollar. Der Nettogewinn zog um ein Drittel auf 390 Mill. Dollar bzw. 45 Cent je Aktie an. Angesichts des Gewichts, das die US-Tochter im Portfolio gewonnen hat, sind Beobachter zuversichtlich, dass die Telekom auch insgesamt ihre Ziele erreicht hat. Wenn der Bonner Konzern am kommenden Donnerstag seine Jahresergebnisse für 2016 bekannt gibt, rechnen Analysten für das vierte Quartal im Mittel mit einem Umsatz von 19,2 Mrd. Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) von 5,31 Mrd. Euro. Im Gesamtjahr wird ein Umsatz von 72,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes Ebitda von 21,4 Mrd. Euro erwartet. Der Free Cash-flow sollte bei 4,93 Mrd. Euro landen.In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download. Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 24.2.2016 im Finanzmarktkalender mit den Terminen der kommenden Woche u.a. in einem Beitrag von Heidi Rohde auf Seite 2



Termine des Tages

Freitag, 24.02.2017



Ergebnisse

BASF: Jahr

International Consolidated Airlines: Jahr

Rhön-Klinikum: Jahr

Royal Bank of Scotland

Safran: Jahr

Standard Chartered

VW: Aufsichtsratssitzung





