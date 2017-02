Volkswagen lässt Zuversicht erkennen Der Volkswagen-Konzern schüttelt die Dieselabgasaffäre im Geschäft immer mehr ab. Nach der 2016 gelungenen Rückkehr in die Gewinnzone stellt das Unternehmen für dieses Jahr eine Umsatzsteigerung um bis zu 4 % in Aussicht. Die Bandbreite der prognostizierten operativen Rendite liegt mit 6 bis 7 % einen Prozentpunkt höher als die Erwartung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Auch die Fahrzeugauslieferungen sollen weiter zulegen und das Vorjahresvolumen „moderat übertreffen". Wachsende Zuversicht am Mittellandkanal in Wolfsburg signalisiert ferner der Dividendenvorschlag: Nach der symbolhaften Ausschüttung für das Verlustjahr 2015 will Volkswagen 2,00 (i.V. 0,11) Euro je Stammaktie und 2,06 (0,17) Euro je Vorzugsaktie zahlen. Zum Ausschüttungsniveau von 2014, dem Jahr vor Bekanntwerden der Softwaremanipulationen an weltweit 11 Millionen Dieselfahrzeugen, fehlt allerdings noch ein ganzes Stück: Vorzugsaktionäre wurden damals mit 4,86 Euro je Papier bedacht.