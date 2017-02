Interview: Auslandsbanken erwarten Flexibilität Auslandsbanken erwarten für den Fall einer Ansiedlung im Bundesgebiet infolge des Brexit Flexibilität und Übergangsfristen für die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Dies macht Stefan Winter, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland, im Interview der Börsen-Zeitung deutlich. Die meisten ausländischen Banken hätten ihre Aktivitäten sehr stark in London konzentriert. So seien sämtliche Risikomodelle und Handelsaktivitäten nach London migriert worden. Winter: „Deshalb wird es jetzt in vielen Fällen länger als zwei Jahre dauern, um diese Systeme aus London herauszunehmen und in den EU-27-Raum zu bringen." Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe sich in dieser Frage bereits „durchaus kooperativ und konstruktiv" gezeigt. Zwei Jahre beträgt die Frist, in welcher der EU-Austritt nach dem für März angekündigten offiziellen Beginn des Brexit abgeschlossen sein muss. Weil die Banken die notwendige Infrastruktur nicht so schnell aufbauen können, wollen sie sich Winters Angaben zufolge zunächst auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte verlegen. Banken, denen bundesweit die für eine Abwicklung von Geschäften erforderliche Infrastruktur fehlt, würden dann dasselbe Geschäft spiegelbildlich in London eingehen und dort abwickeln.