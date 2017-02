BASF startet mit Schwung ins Jahr Nach einem Schlussspurt 2016 zeigt sich der weltgrößte Chemiekonzern BASF optimistisch für das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres. Im Januar und Februar habe das Unternehmen einen „guten Start" hingelegt, unterstreicht Vorstandschef Kurt Bock. Der Konzern spüre dynamische Nachfrage in Europa und profitiere von einer erfreulichen Autokonjunktur in China. Der Manager rechnet weiterhin mit hoher Volatilität in der Weltwirtschaft und verweist auf politische Unsicherheiten. In der Europäischen Union geht BASF von „einer deutlichen Abschwächung" des Wachstums aus, während für die USA eine leichte Belebung unterstellt wird. Der Umsatz des Konzerns soll 2017 um mindestens 5 % klettern, für das Ergebnis stellt Bock einen Zuwachs bis 10 % in Aussicht. Die Gewinnprognose verfehlte die Erwartungen im Markt – die BASF-Aktie gab in einem schwachen Umfeld knapp 3 % auf 87,36 Euro ab.