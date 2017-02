Vorschau (18:58) Lupus Alpha lässt sich nicht beirren – Gründungspartner Ralf Lochmüller im Gespräch „Bei uns gibt es derzeit kein Kundengespräch, bei dem nicht der neue US-Präsident Donald Trump thematisiert wird." Ralf Lochmüller, Gründungspartner und Sprecher der Partner der Fondsboutique Lupus Alpha, berichtet im Gespräch mit der Börsen-Zeitung, dass der Diskurs über die zukünftige Ausrichtung der Vereinigten Staaten auch in der Assetmanagement branche einen großen Raum einnimmt. „Für uns als Stock Picker spielt die Politik allerdings eine untergeordnete Rolle. Es hat durch Trump lediglich eine Rotation bei den Unternehmen geben, die an der Börse erfolgreich sind, etwa aus dem Infrastruktursektor", erläutert Lochmüller.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 25.2.2017: Gespräch mit Ralf Lochmüller, Gründungspartner und Sprecher der Partner der Fondsboutique Lupus Alpha, geführt von Silke Stoltenberg auf Seite 4



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26067&titel=Lupus-Alpha-laesst-sich-nicht-beirren-–-Gruendungspartner-Ralf-Lochmueller-im-Gespraech







Termine des Tages

Montag, 27.02.2017



Sonstiges

Mobile World Congress 2017 in Barcelona (bis 2.3.)







Anlagemagazin