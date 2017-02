Kolumne „Marktplatz“: Korrektur in Sicht Der Dax hat wieder einmal eine beeindruckende Rally hingelegt. Ausgehend von einem Stand von unter 10600 Punkten Anfang Dezember hat der deutsche Leitindex binnen drei Monaten rund 1500 Indexpunkte hinzugewonnen. Er rückte damit auf den höchsten Stand seit April 2015 vor. Mit in der Spitze 12031 Zählern stand er jüngst nicht weit von seinem Allzeithoch von 12391 Punkten entfernt. Inzwischen hat es jedoch insbesondere am Freitag deutliche Gewinnmitnahmen gegeben. Der Dax ist vor dem Wochenende bis auf fast 11700 Zähler zurückgefallen. Damit ist der Index unter das Januarhoch von 11893 Punkten gefallen, was aus charttechnischer Sicht als Verkaufsindikator gilt. Zu der Rally hat eine ganze Reihe von Faktoren beigetragen. Nach wie vor ist die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) der wohl wichtigste Antrieb für den Aktienmarkt, was auch erklärt, weshalb sich dieser mittlerweile relativ weit von der realwirtschaftlichen Basis entfernen konnte. Dies wird zwar auf längere Sicht ein Problem darstellen, kurz- und mittelfristig allerdings wohl noch nicht, da die EZB ihren geldpolitischen Kurs noch eine ganze Weile weiterführen wird. In den USA zieht die Federal Reserve zwar bereits die Zügel an – dies allerdings in einem positiveren konjunkturellen Umfeld als in Europa und auch nur mit Augenmaß.