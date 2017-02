Kolumne „Unterm Strich“: Rat- und sprachlose Frankfurter Börsenräte Immer klarer wird von deutschen Politikern gefordert, dass der Holdingsitz der aus der Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) entstehenden europäischen Superbörse von London nach Frankfurt verlegt werden müsse. Anderenfalls sei die Börsenfusion wegen des Brexit nicht genehmigungsfähig. Das war auch der Tenor des parlamentarischen Abends, zu dem der Frankfurter Börsenbetreiber dieser Tage Abgeordnete des Hessischen Landtags und Vertreter von Banken und Verbänden ins Wiesbadener Kurhaus geladen hatte. Da konnte Börse-Vorstandschef Carsten Kengeter in der Sache des Holdingsitzes zwar nichts Neues bieten, aber seiner Beteuerung aus der Bilanzpressekonferenz – „Wir haben gut zugehört, was uns die Verantwortlichen in Hessen gesagt haben" – Nachdruck verleihen.