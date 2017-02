Konzerne im regen Austausch mit dem Markt – Spezialthema Recht & Kapitalmarkt Am 3. Juli 2016 und damit ziemlich genau Mitte des letzten Jahres ist die europäische Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation – MAR) verbindlich geworden. Sie hat die entsprechenden marktmissbrauchsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) abgelöst. Die Verpflichtung von Emittenten, kursrelevante Informationen per Ad-hoc-Mitteilung zu veröffentlichen, ist seitdem nicht mehr im nationalen, sondern im europäischen Recht normiert. Grund genug, einen Rückblick auf die Praxis der Ad-hoc-Publizität der 30 im Dax gelisteten Emittenten im vergangenen Jahr zu werfen und der Frage nachzugehen, ob und inwiefern das neue Reglement zu einer Änderung in der Praxis der Ad-hoc-Publizität geführt hat. Im Jahr 2016 veröffentlichten die derzeit im Dax vertretenen Emittenten insgesamt 73 Ad-hoc-Mitteilungen. Im Vergleich zum Vorjahr (insgesamt 47 Ad-hoc-Mitteilungen) ist die Anzahl an Ad-hoc-Veröffentlichungen erheblich angestiegen. Entgegen manchen Erwartungen ist der Anstieg allerdings nicht erst seit dem 3. Juli 2016 und damit seit Geltung der neuen Bestimmungen der MAR zu verzeichnen. Im zweiten Halbjahr haben die Ad-hoc-Veröffentlichungen nicht zugenommen. Ursache für die insgesamt höhere Anzahl an Ad-hoc-Mitteilungen im Jahre 2016 dürfte vielmehr das transaktionsfreundliche Marktumfeld gewesen sein, in dem viele kursrelevante Informationen entstanden sind.