Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter muss sein Vokabular erweitern. „Das Wort scheitern will ich nicht benutzen", sagte er noch vorigen Sommer mit Blick auf die absehbaren Fusionshürden beim geplanten Zusammenschluss von Deutsche Börse AG und London Stock Exchange (LSE). Nun ist das Scheitern der Fusion zum Greifen nah, auch wenn in den offiziellen Erklärungen noch auf den Fortgang der behördlichen Prüfungen verwiesen wird. Alles andere wäre jedenfalls eine große Überraschung, nachdem die LSE am Sonntagabend für alle unerwartet die Reißleine gezogen hat. Denn bis dahin war man beim Merger-Partner Deutsche Börse davon ausgegangen, dass der von Brüssel erwünschte MTS-Verkauf durch die LSE zu den erfüllbaren Wettbewerbsauflagen gehöre und der Fusionspartner dies am Montag mitteilen würde. Denn in den für die EU-Kommission wie auch die Fusionspartner wirklich kritischen Fragen war man nach bisheriger Lesart gut voran gekommen.