Die Einführung der 5. Mobilfunkgeneration (5G) zieht sich hin. Weil der Standardisierungsprozess nur langsam vorankommt, hat sich eine Reihe von Branchenschwergewichten zusammengeschlossen, um mit einer „Zwischenlösung" erste kommerzielle Netze von 2019 an zu ermöglichen. Zuvor war von Ende 2020 die Rede gewesen. Zu den Initiatoren gehören neben Ericsson, Huawei und ZTE auch Deutsche Telekom, Vodafone, BT Group und andere. Nokia arbeitet dagegen zusammen mit Verizon und Samsung an deren Projekt „5G First". Erste Testnetze sollen noch in diesem Jahr kommen.