Vorschau (18:47) Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Martin Hettich: Sparda-Bank Baden-Württemberg ist offen für Fusionen Die Sparda-Bank Baden-Württemberg drückt beim digitalen Wandel auf die Tube und zeigt sich trotz ihrer Größe offen für Fusionen. Deutschlands größte Genossenschaftsbank nach Mitgliedern wolle „wachsen, wir wollen Kundenpotenziale gewinnen und eine sinnvolle Einlagen- und Kreditentwicklung haben", gibt sich Vorstandsvorsitzender Martin Hettich im Interview der Börsen-Zeitung kämpferisch. Aktuell gebe es aber keine Gespräche. Die Geschäfte liefen 2016 trotz Niedrigzinsen gut, zeigen die Zahlen, die der Börsen-Zeitung vorab vorliegen. Der Zinsüberschuss erhöhte sich gegen den Branchentrend, der Jahresüberschuss blieb annähernd stabil. Die Kernkapitalquote stieg um 1 Prozentpunkt auf 14,4 %.

