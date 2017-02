Analyse „Im Blickfeld“: Scale-Segment stößt bei Emittenten auf gute Resonanz Am Mittwoch startet die Deutsche Börse das lange und sehnsüchtig erwartete Börsensegment Scale, das sich an kleinere und mittelgroße Unternehmen richtet. Die Vorzeichen für den Auftakt sind vielversprechend. Denn das Segment, das den Entry Standard für Aktien sowie Anleihen ersetzt, stößt bei Emittenten auf eine gute Resonanz. Das zeigen die Anträge auf Annahme in das Segment, die bei der Deutschen Börse eingereicht worden sind. Obwohl die Kosten für ein Listing mit 20.000 Euro per annum deutlich höher als im Entry Standard (5.000 Euro) sind, haben 40 Aktien- und Anleiheemittenten die Aufnahme beantragt.