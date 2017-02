Der Wall Street geht das Konfetti aus Elf Tage in Folge hat der Dow Jones Industrial Average zuletzt auf Rekordständen geschlossen. Es ist die längste Serie seit 1987. Doch mit Beginn der Fastenzeit könnte auch das närrische Treiben an der Wall Street (heute Nacht) zu einem Ende kommen. Zwar haben Investoren in den USA mit der fünften Jahreszeit nur wenig oder nichts am Hut. Ein bisschen närrisch ist es an den US-Börsen in den vergangenen Tagen dennoch zugegangen, hat der Dow Jones Industrial Average doch gerade die längste Rekordserie seit 1987 hingelegt. Elf Tage nacheinander hat der Index zuletzt auf Rekordhöhe geschlossen, bevor am Rosenmontag keine Kamelle mehr verschossen wurden.