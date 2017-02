Vorschau (18:47) R3 nimmt Abstand von Blockchain Gebremste Euphorie für die Blockchain: Während das R3-Konsortium Mitglieder verliert, äußert sich mit der BIZ die Zentralbank der Zentralbanken skeptisch für eine schnelle Adaption der Technologie. Das von einigen Großbanken zur Entwicklung von Blockchain-Standards unterstützte Konsortium R3 hat mit der in einer Präsentation verwendeten Aussage, dass man zur Entwicklung der Plattform „Corda" als Herzstück des Projektes keine Blockchain verwenden werde, da man diese nicht brauche, Zweifel am Leistungsversprechen der Technologie geweckt. Das führte zu großer Aufregung in sozialen Medien, wurde dies von einigen Blockchain-Experten als „Eingeständnis einer Niederlage" für R3 gewertet.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 28.2.2016: Bericht von Björn Godenrath auf Seite 2



Dienstag, 28.02.2016



