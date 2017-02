Vorschau (18:47) Leitartikel zu Donald Trump: Raus aus der Bütt Was hat sich Paul Ryan bloß gedacht, als er Donald Trump kurz nach dessen Amtseinführung Ende Januar ausgerechnet für den Faschingsdienstag auf den Capitol Hill eingeladen hat? Auf den Vorschlag des Mehrheitsführers der Republikaner im Repräsentantenhaus wird der neue US-Präsident am Dienstagabend zum ersten Mal in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses sprechen. Zwar spielt der Karneval in den USA kaum eine Rolle. Trumps Talent für Büttenreden ist aber nicht erst seit dem Wahlkampf im vergangenen Jahr bekannt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 28.2.2016: Leitartikel von Stefan Paravicini auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26078&titel=Leitartikel-zu-Donald-Trump:-Raus-aus-der-Buett







Termine des Tages

Dienstag, 28.02.2016



Ergebnisse

Borussia Dortmund: Halbjahr

Erste Group Bank: Jahr

Hochtief: Jahresergebnis

RIB Software: Jahreszahlen

Salzgitter: Jahresergebnis

Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen: Bilanz-PK

Steinhoff International: Trading Update 1. Quartal



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung der Pressekonferenz von Hochtief (9 Uhr). Auffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung der Pressekonferenz von(9 Uhr).





Anlagemagazin