Gespräch mit Vorstandssprecher Stefan Geyler: KAP arbeitet am Portfolioaufbau Nachdem der Finanzinvestor Carlyle die Mehrheit an der in Fulda ansässigen KAP Beteiligungs-AG übernommen hat, will das Management der Mittelstandsholding das Portfolio zügig ausbauen. An Zuschnitt und Börsennotierung von KAP soll nicht gerüttelt werden. Vor einem Finanzinvestor als Mehrheitsaktionär ist Stefan Geyler nicht bang. „Ich bin in meinem Leben schon fünfmal verkauft worden", sagt der Vorstandssprecher der Mittelstandsholding KAP Beteiligungs-AG. Für den 60-jährigen Manager eröffnet die Finanzkraft von Carlyle neue Möglichkeiten für den Ausbau des Portfolios. In der alten Eigentümerstruktur habe KAP nichts mehr in der Pipeline gehabt. Nun sei man intensiv im Markt unterwegs und könne Know-how, Netzwerk und finanzielle Power des Private-Equity-Hauses nutzen. „Ich hoffe, dass wir bald den ersten Vollzug melden können", sagt Geyler im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.